Sondershausen. Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales im Sondershäuser Borntal lädt am 30. Januar zu einem Tag der offenen Tür ein

„Wir wollen unsere Ausbildungsberufe vorstellen“, sagt Andrea Köhler. Die Hauswirtschaftsmeisterin und Lehrerin an der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen steckt schon mitten in den Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür, zu dem am Dienstag, 30. Januar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in die Bildungseinrichtung eingeladen wird. Hier werden junge Leute zu Erziehern, Heilerziehungspflegern, Ergotherapeuten, Sozialassistenten und -betreuern ausgebildet. Darüber hinaus plane man künftig, eine Berufsausbildung zum Kinderpfleger anzubieten.