Holzthaleben. Der Karnevalsverein Thaleber Helbespatzen

Der Auftakt ist geglückt, weiter geht es für den Karnevalsverein Thaleber Helbespatzen nun mit den Abend- und Nachmittagssitzungen. Nach dem Umzug im November zur Eröffnung der fünften Jahreszeit im vergangenen Jahr stehen nun die eigentlichen Höhepunkte der Faschingszeit an.

Dabei kehrt der Büttenabend zurück an seinen angestammten Platz. Vor zehn Jahren fand der erste Büttenabend im Schützenhaus statt, nun heißen die Thaleber Helbespatzen am Freitag, 19. Januar, erneut an alter Stätte dazu willkommen. Zu erleben sind dabei eigene Vereinsmitglieder ebenso wie befreundete Vereine. Auch aus dem Ort haben sich Einwohner etwas einfallen lassen und geben ihre Geschichten zum Besten.

Im Anschluss gibt es handgemachte Live-Musik von Volker und Thomas. Ein Transportservice stehe bereit, heißt es vom Verein.

Alle weiteren Veranstaltungen finden dann auf dem Saal der Schenke statt. Der Vorverkauf, den es erstmals auch für den Familienfasching gibt, lief bereits sehr gut, wie Vereinsvorsitzende Jasmin Schmidt erklärte. Sie wird in diesem Jahr übrigens auch zum letzten Mal als Tanzmariechen zu erleben sein. Mit 32 Jahren will sie den jüngeren Mariechen Platz auf der Bühne machen.

Die Rosenmontagsparty wieder öffentlich zu feiern, dafür entschied sich der Verein, der 55 Mitglieder und 44 Kinder zählt, auch dieses Mal wieder, nachdem die Premiere 2023 auf so gute Resonanz gestoßen war. Bei freiem Eintritt können die Besucher das Programm der Kinder noch einmal sehen und gemeinsam einen lustigen Abend bei Stimmungsmusik verbringen.

Termine Büttenabend am 19. Januar, 20.11 Uhr 1. Prunksitzung am 27. Januar, 19.11 Uhr Familienfasching am 3. Februar, 14.11 Uhr Kinderfasching am 4. Februar, 15.11 Uhr 2. Prunksitzung am 10. Februar, 19.11 Uhr Rosenmontagsparty am 12. Februar, 18.11 Uhr

