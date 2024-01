Sondershausen. Mit Einnahmen aus zwei Konzerten können die Gymnasiasten einen großen Spendenscheck an einen Verein überreichen, der sich für krebskranke Kinder einsetzt.

Zwei Weihnachtskonzerte gab der Kinderchor der 5. und 6. Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Sondershausen. Zur Tradition dieser Konzerte gehört, die Einnahmen zu spenden. 520,85 Euro aus den beiden Auftritten kommen dem Verein „Elterninitiative krebskranker Kinder“ in Jena zugute. Die Verbundenheit besteht bereits seit Jahren. Von dem Geld sollen individuelle Geschenktüten, die sich nach den Interessen der Kinder richten, gefüllt werden, erklärt Katrin Mohrholz vom Verein. Ein weiteres Projekt ist die Anschaffung eines Schul-Avatars. Dank diesem können die Kinder in Abwesenheit am Unterricht teilnehmen. Katrin Mohrholz (2. von rechts) nahm die Spende entgegen, im Beisein von Chorleiterin Cornelia Boltze (rechts) und Schulleiter Ingo Woythe (links).