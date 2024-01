Kyffhäuserkreis. Wegen des Vorwurfs der Körperverletzung musste sich ein 21-jähriger Mann aus dem Kyffhäuserkreis am Sondershäuser Amtsgericht verantworten. Er soll einem Mann im Landkreis Sömmerda einen Schlag verpasst haben, weil dieser nicht von der Straße gehen wollte.

Teuer zu stehen kam einen 21-Jährigen die Begegnung mit einem Rentner. Auf offener Straße soll der Bundeswehrsoldat dem Senior so stark einen Schlag verpasst haben, dass dieser zu Boden ging und sich verletzte. Die Tatvorwürfe gegen den jungen Mann aus dem Kyffhäuserkreis wurden am Sondershäuser Amtsgericht jetzt noch einmal aufgerollt. In einem Zivilprozess musste der Beschuldigte bereits rund 2300 Euro Schmerzensgeld an den Rentner aus dem Landkreis Sömmerda zahlen. Auch das Urteil im Strafprozess sah nun eine Geldstrafe vor.