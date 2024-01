Oberspier. Der Oberspiersche Carnevals Club startet am 27. Januar mit der ersten Prunksitzung in der Jahrhunderthalle in seine Jubiläumssaison

„Wir machen jedes Jahr etwas Besonderes für unsere Gäste“, sagt Britta Bayer, die Vorsitzende des Oberspierschen Carnevals Club (OCC) „Die Rasselböcke“. Und das gelte auch in der Jubiläumssaison, denn der Verein feiert in diesem das 70-jährige Bestehen. Die Vorbereitungen dafür laufen seit dem Neujahrstag. Aktuell sei man dabei, die Turnhalle in Oberspier, dem Faschingsdomizil der „Rasselböcke“, in die Jahrhunderthalle zu verwandeln. Dazu gehörten neben dem Bühnenaufbau, der Installation von Licht- und Tontechnik auch das Behängen der Wände mit Stoffen in den Vereinsfarben weiß-lila. Auch ein Tresen werde aufgestellt für die Versorgung des närrischen Volkes mit Speisen und Getränken. Und letzteres stemme der Verein in Eigenregie, erzählt Britta Bayer.