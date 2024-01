Hohe Schrecke. In der Thüringen-Halle wird der Verein für die Hohe Schrecke werben.

Der Verein Hohe Schrecke wird auch in diesem Jahr wieder an der Grünen Woche in Berlin teilnehmen. In Kooperation mit dem Tourismusverband Thüringer Becken wird der Verein vom 19. bis zum 28. Januar an einem Gemeinschaftsstand auf dem Messegelände stehen.