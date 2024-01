Roßleben-Wiehe. Seit Juni 2023 ist die lokale Bücherstube geschlossen. Der Bestand kommt teils in neue Hände. Was übrig bleibt, soll zunächst eingelagert werden.

Die Bibliothek in Wiehe hat ihre Pforten schon vor mehr als sieben Monaten für immer geschlossen. Derzeit schauen Aktive, dass der dortige Bücherbestand in liebevolle Hände kommt. Vertreter aus verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie den Grundschulen in Wiehe und Bottendorf haben sich den Bibliotheksbestand bereits angesehen und sich das eine oder andere Buch mitgenommen. Am Freitag schauen auch zwei Vertreter des Mehrgenerationenhauses in Roßleben vorbei.

Stadtbibliothek Roßleben hält rund 10.000 Bücher vor

Übrig gebliebene Bücher wegzuschmeißen, ist tabu, stellte Wiehes Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU) klar. Der Restbestand werde eingelagert und könnte später bei Flohmärkten oder Basaren angeboten werden. Das Ausräumen der Bibliotheksräume übernehmen engagierte Bürger ehrenamtlich, in ihrer Freizeit. Bevor in die einstige Bücherstube das Leopold-von-Ranke-Museum einzieht, wird es aber noch dauern. Denn vor dem Umzug sollen die neuen Museumsräume noch umgestaltet werden, so Dittmer.

In das Gebäude am Wieheschen Markt soll perspektivisch das Ranke-Museum einziehen. © Susann Salzmann

Elke Zänker hat in der Roßlebener Stadtbibliothek im Mehrgenerationenhaus den Hut auf. „Eine gut funktionierende Bibliothek ist kein Antiquariat“, betonte sie. Deshalb werde in der Stadtbibliothek mit einem Bestand von rund 10.000 Schmökern regelmäßig aussortiert. Außerdem kommen rund 100 neue Buchtitel pro Jahr neu in die Regale. Krimis, historische und Liebesromane werden von den derzeit 150 aktiven Nutzern am liebsten gelesen. Nach solchen Titeln, aber auch nach Kinderbüchern wird Zänker am Freitag in Wiehe Ausschau halten. Das Gros der Roßlebener Bibliotheksnutzer sei älter als 60 Jahre. Die Besucher und Ausleihen seien allerdings auf einem konstantem Niveau. Im Jahr 2023 gab es in der Stadtbibliothek laut Zänker insgesamt 1545 Bücherausleihen.

Die Stadtbibliothek Roßleben ist montags und freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet; mittwochs stehen die Türen von 9 bis 15 Uhr offen.