Kyffhäuserkreis. 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee bescherten den Schulen weniger Schüler und Lehrer, dem Winterdienst reichlich Arbeit sowie abseits des Alltags ein Wintermärchen

Neuschnee und Glätte erschwerten es, am Donnerstag zügig durch den Kyffhäuserkreis zu kommen. Unterricht in den Schulen fand dennoch statt, wie es von der Schulverwaltung hieß. Kaum Beeinträchtigungen gab es etwa in der Arterner Grundschule am Königstuhl. Vereinzelt fehlten Schüler, aber die Busse hätten die Kinder am verschneiten Donnerstag „relativ pünktlich“ abgeliefert, sagte Schulleiterin Katrin Heckert.