Kyffhäuserkreis. Wenn sie nicht weiter seine „virtuelle Sexsklavin“ sein will, so veröffentlicht er ihre Intimfotos, so die Drohung eines 19-Jährigen. Im Prozess am Sondershäuser Amtsgericht aber schwieg der Angeklagte. Wie es zu den Vorwürfen kam:

Wegen des Vorwurfs der versuchten Nötigung in zwei Fällen musste sich ein 19-jähriger Lagerist aus dem Kyffhäuserkreis am Sondershäuser Amtsgericht verantworten. Er soll einer 21-jährige Frau gedroht haben, intime Fotos von ihr zu veröffentlichen, wenn sie seinen Forderungen nach weiteren Bildern nicht nachkomme.