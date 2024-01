Kyffhäuserkreis. Kreisbauernverband: Verärgerung über Bundespolitik noch größer geworden

Die große Protestwoche der Bauern liegt acht Tage zurück, doch ruhig werden auch im Kyffhäuserkreis die Landwirte nicht. „Wir sind mit den bisherigen Zugeständnissen der Bundesregierung, etwa zur Beibehaltung der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, überhaupt nicht zufrieden. Im Gegenteil. Die Verärgerung ist sogar größer geworden“, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Wolfgang Peter, am Freitag auf dem Weg zur Grünen Woche nach Berlin. An der bundesweiten Protestwoche hatten sich Landwirte aus dem Kyffhäuserkreis nicht nur in Berlin und Thüringens Landeshauptstadt beteiligt, sondern auch in mehreren Orten im Kreis mit eigenen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht.