Stockhausen. Die Karnevalisten aus Sondershausen starten am 3. Februar in ihre 67. Saison. Auf Nachwuchsarbeit wird im Verein großen Wert gelegt

Die Narren des Sondershäuser Faschingsvereins Gelb-Weiß Stockhausen sitzen in den Startlöchern. Am 3. Februar beginnen die diesjährigen Karnevalsveranstaltungen im Klubhaus Stocksen 2.0 mit dem Seniorenkarneval am Nachmittag und der ersten Prunksitzung am Abend. Allein über den Umstand, dass man dieses Domizil nutzen kann und mit Betreiber Fabian Fromm einen zuverlässigen Partner hat, ist Vereinspräsident Dirk Hempel erfreut.