Gehofen. Nach jahrelangem Stillstand rückt die Sanierung zweier Straßen im Dorf in Reichweite. Erste Planungen und Kosten liegen nun auf dem Tisch.

Mit einer deftigen Portion Sarkasmus in der Stimme preist Gehofens Gemeindeoberhaupt Sebastian Koch (SPD) die vielfach schlechten Straßen in seinem Dorf Produktionsfirmen zum Dreh von Mittelalterfilmen an. Der Zustand einiger Wege bietet tatsächlich mehr Stolperfallen als ebene Fläche. Nach jahrelangem Warten soll das Mittelalterflair in den nächsten ein, zwei Jahren aus der Fräuleinstraße und Mühlgasse verschwinden. Volkmar Krause vom Planungsbüro Bach aus Sondershausen stellte neben dem Zeitplan für die Maßnahme auch die derzeit favorisierte Gestaltung vor.