Sondershausen. Der gebürtige Türke Adem Akgün hat nach beruflichen Erfahrungen an der Mittelmeerküste in der Kyffhäuserregion nun einen eigenen Salon in der Kreisstadt eröffnet und eine Familie gegründet.

Mit Kamm und scharfer Schere werden die Herren im Friseursalon von Adem Akgün frisiert. Mit dem Rasiermesser werden Konturen haarscharf herausgearbeitet. Der 44-Jährige mit türkischen Wurzeln steht gern in seinem eigenen Sondershäuser Salon, in dem Frauen und Männer einen neuen Schnitt bekommen können. Akgün hat einen türkischen Meisterbrief und jahrzehntelange Erfahrung als Friseur in der Türkei sowie in der Kyffhäuserregion. Der in Deutschland geltenden Meisterpflicht im Friseurhandwerk kommt er nach, indem er eine Friseurmeisterin aus Bleicherode (Landkreis Nordhausen) eingestellt hat.