Schönewerda. Noch bis Sonntag hat der Frost den Kyffhäuserkreis im Griff, dann gehen die temperaturen langsam wieder in den Plusbereich

Schlitten fahren, Schneemann bauen, Schlittschuh laufen - so schön kann der Winter sein. In Schönewerda war am Freitag nach Feierabend Hockey spielen auf der vereisten Wiese angesagt, nachdem der Tag am Morgen mit zweistelligen Minusgraden gestartet war. Immer mehr Leute kamen am Nachmittag herbeigeströmt und freuten sich über das schöne Winterwetter, das den ganzen Tag nicht nur frostige Temperaturen, sondern tags zuvor reichlich Schnee beschert hatte. Vielerorts auf Wiesen und in Vorgärten wurden Passanten von lustigen Schneemännern begrüßt - kleine und große, mit Karotten- oder Stocknase, Schüssel oder Eimer auf dem Kopf. Die sechsjährige Maria aus Schönewerda hinterließ im Schnee einen Engel. Und am Abend verabschiedete sich mit einem faszinierenden Orangerot die Sonne und räumte das Feld für die nächste eisige Nacht. Bis Sonntag sollen die frostigen Temperaturen noch anhalten und dann langsam wieder in den Plusbereich gehen.