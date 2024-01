Bottendorf. In der Mehrzweckhalle Bottendorf fand erstmals mit knapp 100 Kindern ein Fußballturnier für die Kleinsten statt. Die Vier- bis Siebenjährigen traten in zwölf Mannschaften aus Thüringen und Sachsen-Anhalt gegeneinander an.

In der Mehrzweckhalle Bottendorf fand der erste Unstrut-Cup der Bambinis statt. Im nächsten Jahr soll es die zweite Auflage geben, kündigen Organisatoren an. Parallel wurde für den VfB Oberröblingen, einem Teilnehmerverein, eine Spendenaktion initiiert, damit der Verein Schäden des Helme-Hochwassers besser stemmen kann. Über 600 Euro kamen dabei zusammen. © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann

