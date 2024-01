Greußen . Die Polizei führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Für eine Autofahrerin im Kyffhäuserkreis endete sie nicht so gut...

Polizeibeamte haben am Samstag gegen 20.25 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ritterstraße in Greußen einen Pkw überprüft. Bei der Fahrtauglichkeitsprüfung der Fahrerin wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser Test reagierte positiv auf Cannabis, wie die Polizei mitteilte. Mit der Fahrzeugführerin wurde im KMG Klinikum Sondershausen eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.