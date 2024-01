Ebeleben . Im Kyffhäuserkreis auf der B249 kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer, bei dem nicht nur der Drogentest positiv ausfiel.

Polizisten haben am Samstag gegen 1.55 Uhr einen Autofahrer in der Sondershäuser Straße in Ebeleben (B249) kontrolliert. Da bei ihm laut Polizei Atemalkohol festgestellt werden konnte, wurde diesem ein freiwilliger Atemalkohol- sowie Drogentest angeboten. Beide Tests verliefen positiv. Mit dem Fahrzeugführer wurde im KMG Klinikum Sondershausen eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.