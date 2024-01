Kyffhäuserkreis. Es dauert nicht einmal sechs Stunden, bis Zufahrten zum Gehofener Tierheim zugeweht werden. Helfer fahren sich fest – Landwirte helfen.

Kein neuer Schneefall, sondern vor allem die Schneeverwehungen durch den starken Wind machten Mitarbeitern und Helfern des Gehofener Tierheims übers Wochenende das Leben schwer. So sehr, dass diese die Abzweigung von der geräumten Ortsdurchfahrt bis zum Tierheim nicht entlang kamen. Ohne externe Hilfe ging zeitweise nichts mehr. Besonders schlimm war es am Samstag, schilderte Ines Scheler vom Tierheim. „Wir haben uns alle mit vollgeladenen Autos festgefahren“, erzählte sie. Hilfe in der Not habe ein ansässiger Landwirt geleistet.