Kyffhäuserkreis. Jeder Bewohner im Kyffhäuserkreis produzierte im Jahr 2022 rein rechnerisch 141 Kilogramm Hausmüll

Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen an Hausmüll von 141,3 Kilogramm lag der Kyffhäuserkreis im Jahr 2022 nahezu fast im Thüringendurchschnitt von 142,0 Kilogramm. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Statistischen Landesamtes hervor. Danach wurde der wenigste Müll mit 97,3 Kilogramm im Landkreis Gotha produziert, gefolgt vom Landkreis Hildburghausen mit 99,1 Kilogramm und dem Altenburger Land mit 108,1 Kilo. Am unteren Ende des Thüringenvergleichs rangiert mit dem höchsten Müllaufkommen pro Einwohner das Weimarer Land, in dem jeder Einwohner mit 190 Kilo rein rechnerisch mehr als doppelt so viel Müll produziert wie der Spitzenreiter. Den vorletzten Platz belegen die Suhler mit 173,6 Kilo hinter dem Landkreis Sömmerda mit 165,2 Kilo.