Sondershausen. Eine musikalische Geschichte aller Farben wird von Loh-Orchester-Musiker für Kinder und Erwachsenen erzählt.

Für Eltern, die ihre Kinder für Musik begeistern möchten, sind diese Konzerte genau das Richtige. Kammermusikgruppen des Loh-Orchesters führen die Kleinsten spielerisch an die Musik heran, stellen die Instrumente vor und animieren zum Mitmachen. Erzählt wird beim nächsten Kissenkonzert am Sonntag, 4. Februar, 11 Uhr, im Sondershäuser Bürgerzentrum Cruciskirche die „wahre Geschichte von allen Farben“. Dass es auch in der Musik unendlich viele Farben gibt, mit denen jede Menge Geschichten erzählt werden können, entdecken die Kinder gemeinsam mit Holzbläserinnen und -bläsern des Loh-Orchesters an diesem Vormittag.