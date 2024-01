Sondershausen. Kritik an den Plänen der Landesregierung zu neuen Oberzentren in Thüringen kommt auch aus der Sondershäuser Kommunalpolitik.

Die geplante Ausweisung weiterer Oberzentren in Thüringen stößt auch im Rathaus und in politischen Gremien Sondershausens auf Kritik. Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) sprach von großer Enttäuschung. In der jüngsten Hauptausschusssitzung wurde eine Reaktion gegenüber der Landesregierung gefordert. Auch der Stadtrat sollte einen offenen Brief formulieren, erklärte der Vorsitzende der Fraktion der Volkssolidarität, Tobias Schneegans.