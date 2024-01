Bad Frankenhausen. Die Identität eines Toten bei einem Brand in Bad Frankenhausen ist geklärt. Die Brandursache sei nicht mehr eindeutig feststellbar.

Elf Tage nach dem verheerenden Garagenbrand in Bad Frankenhausen steht nach einem DNA-Abgleich die Identität des Toten fest, der in dem ausgebrannten Nebengelass in der Bauhausgasse gefunden wurde. „Es handelt sich dabei um den Nutzer der Garage“, erklärte Polizeisprecher Kevin Clemen von der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Montag auf TA-Nachfrage. Der Leichnam habe durch das Feuer starke Beschädigungen aufgewiesen. Als Todesursache sei Rauchgasvergiftung ermittelt worden.