Kyffhäuserkreis. Technik ist teuer. Mengenrabatte könnten Tausende Euro Steuermittel einsparen, doch im Land geht es nur zäh voran. Demnächst soll es eine Massenbestellung für Löschfahrzeuge geben.

Rabatte von Zehntausenden oder Hunderttausenden Euro je nach Typ des Feuerwehrfahrzeugs können bei Großbestellungen generiert werden. Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben es in den letzten Jahren vorgemacht. Thüringen will nachziehen und will „trotz wesentlicher Unterschiede im Feuerwehrwesen“ eine Kooperation mit den beiden Bundesländern schließen, teilte Carsten Ludwig, Sprecher des Thüringer Innenministeriums, mit. Das Ziel ist aber keine sofortige grundsätzliche Zentralbeschaffung aller kommunalen Fahrzeugtypen. „Da diese beiden Länder bereits über große Erfahrungen bei der Beschaffung von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) verfügen, wird die Kooperation vorrangig dafür geschlossen“, hieß es weiter. Thüringer Gemeinden könnten sich so kostengünstiger an Ausschreibungen beteiligen. Das TSF-W soll im Freistaat das Kleinlöschfahrzeug ersetzen.