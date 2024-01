Westgreußen. Unbekannte quälen Katzen in Westgreußen. 1000 Euro für Hinweise auf den oder die gesuchten Täter.

1000 Euro Belohnung setzt die Tierschutzorganisation Peta aus, für Hinweise, um den unbekannten Tierquälern im Kyffhäuserkreis auf die Spur zu kommen. Die Täter haben in Westgreußen mehrere Katzen mit grüner Farbe besprüht. Den Angaben der Polizei folge hatte sich die letzte Tat zwischen dem 15. und 16. Dezember ereignet. Bereits im Februar vergangenen Jahres habe es dort ähnliche Vorfälle gegeben. Zudem wurde eine Katze zwischen dem 10. und 12. Dezember durch eine Schlagfalle schwer verletzt. Trotz sofortiger medizinischer Behandlung musste das Tier eingeschläfert werden. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser bittet in allen Fällen um Hinweise unter 0361/57 43 65 100 oder per E-Mail an pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de.