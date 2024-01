Kyffhäuserkreis. Das Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis in Sondershausen feiert ganz besondere Erfolge: Die Absolventen Charlotte Walter und Jonas Wäldrich bestehen den vierten Teil der Meisterprüfung bereits zusammen mit dem Abitur.

Seit drei Jahren bietet das staatliche Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis das „BG+“-Programm in der gymnasialen Oberstufe an -- eine Kombination aus regulärem Gymnasialunterricht und praxisorientiertem Managementunterricht. Zum ersten Mal konnten nun zwei Abiturienten das gesamte Programm durchlaufen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.