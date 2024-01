Bendeleben. Ausschreibungen für Baugrundverbesserung sowie Roh- und Erdarbeiten sind veröffentlicht. Archäologische Untersuchung abgeschlossen

„Wir haben jetzt zwei europaweite Ausschreibungen veröffentlicht“, erzählt Gerd Schreivogel, Bauleiter im Landratsamt und für das Projekt Schulneubau in Bendeleben zuständig. Dabei handele es sich um die Lose Baugrundverbesserung sowie Roh- und Erdarbeiten. So solle, wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, Anfang März damit begonnen werden, die für den Bau der Grundschule vorgesehene Fläche zu ebnen. Hier befinden sich derzeit noch Flächen, auf denen etwa 30 bis 40 Zentimeter Erdreich abgetragen wurden. Grund dafür waren archäologische Untersuchungen, die in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erfolgten. Diese seien allerdings abgeschlossen. Aufgrund der Nähe zur Orangerie habe man hier gerechnet, etwas zu finden, was aber nicht der Fall gewesen sei. Ist die geplante Baufläche geebnet, sollen etwa 50 Zentimeter Schotter als Arbeitsfläche aufgebracht werden.