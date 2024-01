Großbrüchter. Am 3. und 17. Februar feiert der Großbrüchtersche Carnevalsclub (GCC) die fünfte Jahreszeit.

„Fasching in Brüchter“ heißt es wieder am 3. und am 17. Februar in Großbrüchter. Die Veranstaltungen des Großbrüchterschen Carnevalclubs (GCC) finden auf dem Saal der Gemeindeschenke statt, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Am Samstag, dem 3. Februar, wird zunächst um 14.30 Uhr zum Rentnerfasching und am Abend ab 20 Uhr zur ersten Prunksitzung willkommen geheißen.