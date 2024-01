Sachsenburg. Heftiger Sturm schob am Mittwoch die Wolken im Eiltempo über den Himmel und bescherte der Kyffhäuserregion wechselhaftes Wetter,

Heftiger Sturm schob am Mittwoch die Wolken im Eiltempo über den Himmel und bescherte auch der Kyffhäuserregion ein wechselhaftes Wetter, das von Sonnenschein und weiß-blauem Himmel bis zu Regenschauern reichte. Wobei manchmal auch beides gleichzeitig aufeinandertraf und dann solche schönen Naturschauspiele bescherte, wie hier am Mittwochmorgen über der - sich gerade wieder füllenden - Flutmulde an den beiden Sachsenburgen. Glück hatte unser Fotograf Wilhelm Slodzczyk, dem dieser wunderbare Schnappschuss gelang, weil er genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle war.