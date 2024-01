Sondershausen. Für das Konzert im Sondershäuser Erlebnisbergwerk am Samstag, dem 27. Januar, gibt es noch Restkarten

Die Kultband Keimzeit gibt am Samstag, dem 27. Januar, um 19 Uhr ein Konzert im Sondershäuser Erlebnisbergwerk. Die Seilfahrt beginnt bereits ab 17.30 Uhr. Für das Konzert gibt es noch Restkarten, informierte Johann-Christian Schmiereck, Geschäftsführer der Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft (GSES). Die Musiker sind bereits zum siebenten Mal in Sondershausen zu Gast. Ihre aktuelle Tournee „Von Singapur nach Feuerland“ werde im Dezember nach zweijähriger Laufzeit mit mehr als 80 Konzerten im Tourplan der Band stehen. Neben Konzerten unter anderem in Hamburg, Potsdam, München und Köln spielt Keimzeit am kommenden Samstag wieder im tiefst gelegenen Konzertsaal der Welt in Sondershausen.