Bad Frankenhausen. Frankenhäuser Karnevalisten freuen sich auf neun Veranstaltungen, erste bereits ausverkauft

Am Wochenende starten auch die Karnevalisten vom FKK Wipperveilchen in Bad Frankenhausen in ihre neue Session. Unter dem Motto „Krisen gibt’s grad überall, beim FKK heißt’s ‚lache mal‘“ freuen sich die Jecken in der Rotbart-Arena auf sechs Abendveranstaltungen, den Seniorenfasching am 28. Januar, den Kinderfasching am 4. Februar sowie den Rosensonntagsumzug am 11. Februar. „Jeder Abend ist ein Highlight für sich. Besonders spannend wird aber sicher der Vereinsfasching, den wir dieses Jahr erstmals bei uns ausrichten werden. Es haben bereits acht Vereine zugesagt und es wird ein buntes Programm mit Darbietungen aller Vereine geben“, kündigt FKK-Sprecherin Linda Finke an. Die ersten Veranstaltungen sind sogar schon ausverkauft, wie „FKK meets Decade“ am 2. Februar und der Weiberfasching am 9. Februar. Aber auch am 8. Februar gibt’s einen Weiberfasching, für den noch Karten zu haben sind. Der Kartenvorverkauf erfolgt online über die Internetseite des Vereins, bei Haustechnik Weide in der Erfurter Straße 10 und auch eine Abendkasse ist vorhanden.