Kyffhäuserkreis. Orte in betroffenen Gebieten sind in Alarmbereitschaft. Landkreis sieht aktuell keine Gefährdung für Gebiete im Kyffhäuserkreis. Auch der Talsperren-Chef in Kelbra beruhigt.

Die Wetterlage ist angespannt - die Orte in den hochwasserbetroffenen Gebieten befinden sich in Alarmbereitschaft. Warn-Apps informieren Mittwochnachmittag über „großes Hochwasser“ durch Schmelze und Regen, das auch die Unstrut und Helme betreffen kann. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) in Magdeburg hat die Warnung ausgegeben. Solch eine angespannte Hochwassersituation wie zwischen den Jahren sieht Burkhard Henning, Talsperren-Chef und verantwortlich für die Talsperre in Kelbra, die das Wasser in die Helme abgibt, nicht.

„Wir speichern wieder etwas ein, aber nur geringfügig“, sagte Henning. Am Mittwoch war die Talsperre nach seinen Angaben mit 11,5 Millionen Kubikmetern gefüllt. Damit sei die für Freitag angekündigte Regenwand nach seinen Aussagen „völlig beherrschbar“. Der Abfluss werde sich bei etwa 30 Kubikmetern pro Sekunde einpegeln. Das sind umgerechnet 30.000 Liter pro Sekunde. Die Pegelstände bleiben nach seinen Einschätzungen weitgehend gleich bleiben.

Zwei Bäume auf aufgeweichtem Damm mussten weichen

Genauestens werden die Pegelstände in den von Hochwasser betroffenen Orten im Auge behalten. An der Helme in Mönchpfiffel-Nikolausrieth liegt der Pegel Mittwochnachmittag bei 2,49 Metern (Stand 17 Uhr). Dienstagvormittag lag der Pegel aber auch schon bei 2,45 Metern, erinnerte Kay Deutschmann von der örtlichen Feuerwehr. Angesichts des Sturms wurden in der Gemeinde auf dem Helme-Damm eine Lärche und eine Fichte gefällt. „Bei starkem Wind drohten die Bäume, in Richtung des Flusses zu fallen“, erzählte Deutschmann, der gleichzeitig als Gemeindearbeiter in Mönchpfiffel-Nikolausrieth unterwegs ist. Das Risiko des Windbruchs sei durch den ohnehin aufgeweichten Damm zusätzlich erhöht gewesen. Ob die in der Helme stehenden Ufergehölze, die durch das Hochwasser teils komplett im Wasser stehen und Fließgeschwindigkeiten reduzieren, den Hochwasserschutz begünstigen, stellen Anwohner in Mönchpfiffel-Nikolausrieth, aber auch in Heygendorf infrage.

Der Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse unter Leitung von Antje Hochwind-Schneider (SPD) beobachtete die Situation ebenfalls genau und stellte eine weitere Stabilisierung der Hochwasserlage an der Helme fest. „Das eingesetzte Tauwetter hat nicht zu unerwarteten Auswirkungen geführt“, teilte Martin Pollack, stellvertretender Pressereferent des Kyffhäuserkreises, Mittwochnachmittag auf Nachfrage mit. Außerdem bestünde für die Ortschaften entlang der Helme derzeit keine Gefährdung mehr, hieß es weiter. Die Hochwasser-Alarmstufe 1 wurde vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am 19. Januar aufgehoben.

„Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Verminderung des Wasserzuflusses aus der Helme in das Ried westlich und südwestlich der Ortschaft Mönchpfiffel-Nikolausrieth“, so Pollack. Eine weitere Verengung der im Dezember geschaffenen Deichöffnung werde vorbereitet.

Artens Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) sieht Nachholbedarf in Sachen Hochwasserschutz - beispielsweise bei der Verordnung zum Einrichten des Warn- und Alarmdienstes zum Schutz vor Wassergefahren von 1997. Darin ist die Helme, wenn sie von Sachsen-Anhalt wieder nach Thüringen fließt, nicht aufgeführt. „Man hat den Bereich um Nikolausrieth bis Ritteburg in der Verordnung vergessen und da noch nie etwas großartig passiert ist, ist es auch nicht aufgefallen“, sagte Blümel. Alarmstufen fehlen. Gespräche mit dem zuständigen Gewässerunterhaltungsverband soll es geben, um herauszuarbeiten, was an den Gräben gemacht werden müsse, kündigte Blümel an.

Talsperre Kelbra hat Katastrophe verhindert

Hartnäckige Überzeugungen, dass das Ausmaß des Hochwassers durch ein falsches Talsperrenmanagement in Kelbra schlimmer ausfiel als nötig, begegnet Talsperren-Chef Henning mit Zahlen zu Zu- und Abflüssen. Vor Beginn der Regenfälle im Dezember war die Talsperre „zu 95 Prozent leer“. Insgesamt 1,8 Millionen Kubikmeter haben sich zu jenem Zeitpunkt im Dezember im Stausee befunden. Dass die Leute einen anderen Eindruck bekommen konnte, kann sich Henning nur mit dem flachen Staubecken erklären. Der außenstehende Betrachter sehe nicht, ob das Wasser 20 Zentimeter oder 1,20 Meter steht. Klar ist: Die Talsperre Kelbra hat für die flussabwärts liegenden Orte eine Katastrophe verhindert.