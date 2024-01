Sondershausen. Der 31. Internationale Sondershäuser Meisterkurs startet. In diesem Jahr steht die Trompete im Mittelpunkt.

Am Montag, dem 29. Januar, beginnt in der Thüringer Landesmusikakademie der 31. Internationale Sondershäuser Meisterkurs. Dabei steht laut Mitteilung der Akademie mit der Trompete nach dem Horn im Jahr 2017 wieder ein Blechblasinstrument im Mittelpunkt. Die Leitung übernimmt der renommierte Trompeter und Universitätsprofessor Reinhold Friedrich, Hochschule für Musik Karlsruhe, heißt es.

Eine Besonderheit des Meisterkurses sei neben dem Einzelunterricht bei Professor Friedrich die Arbeit mit dem Loh-Orchester Sondershausen im Orchesterstudio und das gemeinsame Abschlusskonzert im Achteckhaus, bei dem die Teilnehmenden des Meisterkurses als Solisten auftreten.

13 Musiker aus Südkorea, Israel, Norwegen und Deutschland

In diesem Jahr nehmen den Angaben zufolge 13 junge Trompeterinnen und Trompeter aus Südkorea, Israel, Norwegen und Deutschland teil. Die jüngsten Teilnehmenden sind laut Mitteilung 15 Jahre alt.

Das Publikum könne die jungen Musiker am 4. Februar um 11 Uhr in der Sonntagsmatinee Noten mit Dip im Marstall erleben.

Das Abschlusskonzert des Meisterkurses findet am 7. Februar um 19.30 Uhr im Achteckhaus statt. Nach einer intensiven Arbeitsphase präsentieren sich an diesem Abend die besten Teilnehmenden im Rahmen des 2. Loh-Konzertes unter der Leitung von Michael Helmrath im Achteckhaus der Öffentlichkeit, heißt es.

Im Kultur-Café zu Gast sei am 4. Februar um 15 Uhr der Leiter des 31. Internationalen Sondershäuser Meisterkurses Trompete, Reinhold Friedrich. Das Gespräch führe Daniel Klajner, Intendant des Theaters Nordhausen/ Loh-Orchesters Sondershausen.

Karten für beide Konzerte sind in der Stadtinformationen Sondershausen erhältlich, Telefon: 03632/622822. Der Eintritt zum Kultur-Café ist frei, heißt es.

red