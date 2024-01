Roßleben-Wiehe. Streckenretter aus dem Kyffhäuserkreis wollen den Wiederbetrieb und bekommen dafür Rückendeckung vom Landrat aus Sachsen-Anhalt. Der sieht eine steigende Bedeutung der Strecke bei durchgängiger Befahrbarkeit.

Es gibt einige Unterstützer, die auf der Strecke der Unstrutbahn zwischen Artern über Roßleben mit Anschluss in Wangen (Burgenlandkreis) gern wieder in regelmäßigem Takt Züge rollen sehen würden. Christiane Kaebel hat im September 2023 eine Petition genau aus diesem Grund aus der Taufe gehoben. Das Anliegen fand 3623 Befürworter. Einer davon ist Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgenlandkreises in Sachsen-Anhalt. Ulrich sieht durchaus Potenzial für die Strecke. Eine Voraussetzung für eine möglichst erfolgreiche Streckennutzung sei aus Sicht von Ulrich und Kaebel gewährleistet, wenn es eine möglichst durchgängige Strecke mit attraktiven Anbindungen gebe.