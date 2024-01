Sondershausen. Im vergangenen Jahr hat sich eine Initiative mit dem Ziel gegründet, mehr Frauen für Politik zu interessieren und sie hierfür stark zu machen. Am 1. Februar findet ein weiteres Treffen in Sondershausen statt.

„Mit Blick in die Kommunen sind die Frauen oftmals die Gestalterinnen des Gemeinwesens, haben aber keinen Platz in entscheidenden Gremien“, so Martin Pollack, stellvertretender Pressereferent des Landratsamtes Kyffhäuserkreis.