Westgreußen. ASB Sömmerda hat neue Pläne für die Burganlage in Westgreußen. Veranstaltungskalender soll in diesem Jahr um Schießen mit einem Onager erweitert werden.

Zuerst kommt das Ei. Auf der Funkenburg ist das ganz klar. Wie in jedem Jahr werden sich zur Ostereiersuche am Ostersonntag die Tore zur germanischen Siedlung öffnen. An der Tradition wird festgehalten, genauso wie am Betrieb der Freiluftanlage, erklärt ASB-Geschäftsführer Christian Karl. Nach der Auflösung des Funkenburgvereins Westgreußen zu Beginn des Jahres, will das Christian Karl noch einmal betonen: „Wir machen weiter auf der Funkenburg.“