Kyffhäuserland. Für vier Standorte von Funkmasten in der Gemeinde Kyffhäuserland sind die Anträge für eine Baugenehmigung bereits gestellt.

Die Mobilfunkabdeckung lasse vor allem in einigen Ortslagen zu wünschen übrig, erklärte Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland. Wobei er diesbezüglich Günserode als einen „Totalausfall“ bezeichnete. So gebe es zum Beispiel auf der Strecke zwischen Seega und Günserode kaum Empfang. Dieser Umstand habe bei Unfällen schon dazu geführt, dass Hilfeleistende den Unfallort zwischenzeitlich zum Telefonieren verlassen mussten, um weitere Hilfe anfordern zu können, berichtet der Bürgermeister. Auch auf der Strecke zwischen dem Sondershäuser Ortsteil Berka und Bendeleben, am sogenannten „Bratwurstäquator“, gebe es stellenweise keinen Empfang, und davon seien alle Netze betroffen, so Hoffmann weiter.