Sondershausen. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar hatten das Schlossmuseum und der Förderverein Schloss und Schlossmuseum aufgerufen, mit dem Reinigen der quadratischen Messingplatten, die Erinnerung an die im Nationalsozialismus vertriebenen und getöteten Sondershäuser Juden wachzuhalten.

Zwischen den grauen Gehwegplatten fallen die Messingplatten gar nicht mehr auf. In der August-Bebel-Straße 75 wird an Meta Redelmeier erinnert. Ihr Name taucht erst wieder auf, nachdem Dirk Molis und Lucien Schlegel mit Putzmittel und Schwamm den Straßenschmutz am Freitagmorgen beseitigt haben. Der Vorsitzende des Fördervereins Schloss und Schlossmuseum Sondershausen und der Elftklässler des Geschichtsleistungskurses des Geschwister-Scholl-Gymnasiums haben einen der 24 Stolpersteine, die an Sondershäuser Juden erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus ihre Bürgerrechte verloren, ihre Arbeit, ihr Zuhause und sehr viele auch ihr Leben.