Ringleben. Bunte Karawane schlängelt sich nun Mitte Februar durch Ringleben

Der für Samstag, 27. Januar angekündigte Ringleber Erbsbärumzug wird verschoben. Das teilte Anika Böhm vom Ringlebener Faschingsverein RCC am Freitag mit. Der Erbsbärumzug mit den beiden Erbsbären, den Bettelhexen, viel Fußvolk und dem Ringlebener Spielmannszug zieht von Haus zu Haus und sammelt Spenden in Gestalt von Geld oder Naturalien für die anstehenden Veranstaltungen. Am 4. Februar findet um 14 Uhr die Nachmittagsveranstaltung statt, am 10. Februar folgt um 19.30 Uhr die zweite Abendveranstaltung. Am 11. Februar ab 14 Uhr ist Kinderfasching. Neuer Termin für den Erbsbärumzug ist der 17. Februar, Start: 10 Uhr.