Bad Frankenhausen. Die Durststrecke ist bald vorbei: Neue Anlaufstelle für Postkunden in der Kräme

Gemunkelt wurde es in der Kurstadt schon lange, jetzt bestätigt die Deutsche Post offiziell: Im März eröffnet eine neue Post-Partnerfiliale in der Kurstadt. Das teilte Unternehmenssprecher Thomas Kutsch am Freitag mit. Damit endet in Bad Frankenhausen eine sechsmonatige Durststrecke ohne stationäre Postfiliale.