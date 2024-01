Sondershausen. Mit Drehleiter und Löschfahrzeugen rücken die Einsatzkräfte von Sondershausen-Mitte aus.

Schauplatz einer Brandbekämpfung mit Rettungsaktion war am Donnerstagabend ein Wohnblock im Sondershäuser Stadtteil Borntal. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sondershausen-Mitte wurden von der Rettungsleitstelle in Kenntnis gesetzt, dass es in der Wohnung brennt und sich darin noch eine Person befindet.