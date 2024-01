Wiehe. WCC-Akteure bereiten etwa zweihundert Gästen im fast ausverkauften Stadtpark in Wiehe mit Tänzen, Sketchen, Gesang, Schunkelrunden und Konfetti einen stimmungsvollen Abend.

Mit einer rauschenden Gala ist der Wiehesche Carnevalclub WCC am Samstagabend in Wiehe ins 50. Jahr seines Bestehens gestartet. Etwa sechzig Akteure von der Garde bis zur Bütt bereiteten den zweihundert gut gelaunten und kostümierten Gästen im fast ausverkauften Stadtpark in Wiehe mit Tänzen, Sketchen, Gesang, Schunkelrunden und Konfetti einen stimmungsvollen Abend.