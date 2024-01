Sondershausen. Die Helaba unterstützt wohltätige Einrichtungen in Thüringen mit Spenden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Zu den Empfängern gehört auch ein engagiertes Team aus der Kreisstadt.

Mit 5000 Euro wurde der Sondershäuser Verein „Düne“ mit seinem Sitz im Bürgerzentrum Cruciskirche jetzt von der Helaba in Erfurt bedacht. Mit dem Geld sollen laut Mitteilung verschiedene Projekte unterstützt werden. So soll es unter anderem einen Wunschbaum zu Ostern geben und das Projekt „Familienpate“ bezuschusst werden. Im vergangenen Jahr besuchten 14.500 Menschen das Bürgerzentrum, heißt es in der Mitteilung. Im Verein seien vier Pädagogen beziehungsweise Sozialmanager tätig. Diese werden den Angaben zufolge von zwei Bundesfreiwilligen und 25 bis 30 Ehrenamtlichen unterstützt.