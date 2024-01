Sondershausen. Am 4. Februar können interessierte Gäste von Manfred Kucksch erfahren, was sich in der Kreisstadt in der jüngeren Vergangenheit getan hat.

Eine Führung zum Thema „70 Jahre Stadtentwicklung in Sondershausen“ bietet die Touristinformation am 4. Februar um 13.30 Uhr in der Kreisstadt an. Laut Mitteilung nimmt Gästeführer Manfred Kucksch die Teilnehmer mit auf eine Zeitreise in die Geschichte der Stadtentwicklung.

Er berichtet laut Ankündigung unter anderem von der Nachkriegszeit, der Aufbauphase und dem Industrie- und Plattenbau der 60er- und 70er-Jahre. Während dieses besonderen Stadtrundgangs erfahren die Gäste den Angaben zufolge viele interessante Fakten über die Zeit der Wiedervereinigung, über neue Gesetze, bautechnische Möglichkeiten sowie Abriss und Leerstände. Kucksch ginge auf Fragen ein, die sich darum drehten, wie es nach 1990 mit Sondershausen weiterging und wo man jetzt stehe.

Treffpunkt ist am 4. Februar um 13.30 Uhr die Stadtinfo, Teilnehmer zahlen 10 beziehungsweise 8 Euro (ermäßigt).

red