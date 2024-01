Kyffhäuserkreis. Demonstration vor dem Landratsamt in Sondershausen mit Übergabe einer Protestnote an die Landrätin. Blockade von Autobahnauffahrten im Gespräch

Die bundesweiten Bauernproteste gehen in dieser Woche in eine neue Runde. Wenn Bundestag und Bundesrat über den Haushalt und die mithin geplanten Steuererhöhungen für die Landwirte entscheiden, soll wieder Flagge gezeigt werden, kündigt der Vorsitzende des Bauernverbandes Kyffhäuserkreis, Wolfgang Peter, Aktionen für Mittwoch an.