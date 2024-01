Bendeleben. Die Bühne im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus gehörte der kleinen Narrenschaft

Eine Post hat Bendeleben schon lange nicht mehr, dafür geht aber beim Kinderfasching des Wippertaler Carnevals Club die Post ab. Ein märchenhaftes Programm zauberten die über dreißig Kinder aus dem ganzen Kyffhäuserland auf die Bühne. Rappelvoll war das Dorfgemeinschaftshaus, die Kinder waren in bunte Kostüme gekleidet und fein geschminkt, auch die Eltern schlüpften in so manches Fabelwesen, waren plötzlich nicht wieder zu erkennen.