Sondershausen. Drei Musiker des Loh-Orchesters konzertieren am 11. Februar in der Cruciskirche in Sondershausen. Musik und Lesungen im Wechsel

„Für die drei Instrumente zusammen haben sich die Komponisten scheinbar nicht so interessiert“, sagt Tobias Hauer augenzwinkernd. Der Loh-Musiker spricht dabei die ungewöhnliche Besetzung an, bei der Kontrabass, Querflöte und Viola zusammen gespielt werden. „Da gibt es nur wenige Stücke“, weiß Hauer, der im Loh-Orchester Viola spielt. So habe auch eine Internet-Recherche nur eine überschaubare Liste an Stücken ergeben, die für diese außergewöhnliche Kombination infrage käme. In diesem Fall sind das Tobias Hauer und seine Orchester-Kolleginnen Elisabeth Hartschuh (Flöte) sowie Martina Zimmermann (Kontrabass), die am 11. Februar zusammen in der Sondershäuser Cruciskirche ein Kammermusikkonzert geben.