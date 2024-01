Sondershausen. Die Stadt Sondershausen plant eine jährliche Baumpflanzaktion

Mit einem Baum will die Stadt jedes Jahr die Sondershäuser Babys künftig begrüßen. Ab diesem Jahr soll es eine regelmäßige Baumpflanzaktion für die Neugeborenen in der Stadt geben. In Bebra soll auf der ehemaligen Bogenschießanlage der kleine „Wald“ entstehen. Geplant sei, einen Baum pro Jahrgang zu pflanzen, kündigte Mareen Biedermann, Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend und Sport in der Sondershäuser Stadtverwaltung, am Montag an.