Kyffhäuserkreis. Fünf Stunden lang kommen Autofahrer nicht auf die Autobahn A71. Bauern machen die Auffahrten Artern und Heldrungen dicht. In Sondershausen übergeben Landwirte eine Petition an die Landrätin.

Drauffahren unmöglich: Im Kyffhäuserkreis positionierten sich am Mittwoch rund ein Dutzend Vertreter regionaler Landwirtschaftsbetriebe an der A71 und blockierten die Auffahrten der Anschlussstellen Artern und Heldrungen. Damit wollen die Landwirte zum wiederholten Mal ein Zeichen gegen die in ihren Augen verfehlte Agrarpolitik der Bundesregierung setzen. Ortskundige umfuhren die Autobahnen. Das Verkehrschaos blieb aus. Keine Vorfälle, vermeldete die Polizeistation Artern nach Ende der Bauern-Blockaden. Der Polizei waren keine Probleme durch die Blockaden bekannt.