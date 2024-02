Kyffhäuserkreis. Ausgabe der Karten soll im März beginnen und die Auszahlung von Bargeld ersetzen

Am Mittwoch hatten sich die Bundesländer auf einheitliche Standards für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber geeinigt. Am Donnerstag kündigte das Landratsamt im Kyffhäuserkreis an, ab 1. März eine Bezahlkarte für die Auszahlung von Leistungen an Asylbewerber einzuführen.