Sondershausen. Knapp 300 Mädchen und Jungen der Grundschule „Franzberg“ Sondershausen feiern im Klubhaus Stocksen ihren traditionellen Schulfasching

Seit vielen Jahren feiert die Grundschule „Franzberg“ Sondershausen ihren Schulfasching jeweils am Mittwoch vor Rosenmontag im Klubhaus Stocksen. Knapp 300 Mädchen und Jungen, zum größten Teil kostümiert, waren begeistert von den Auftritten der Nachwuchskarnevalisten der Sondershäuser Faschingsvereine, die Show- und Gardetänze präsentierten. Auch die Verpflegung mit Pfannkuchen und Getränken kam sehr gut an. Die stellvertretende Schulleiterin Jana Sander dankte den Karnevalsvereinen, dem Förderverein der Schule, Fabian Fromm, der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales, die alle zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hätten. Gleiches gelte für die Regionalbus Gesellschaft, die bei dem Regenwetter am Mittwoch spontan den Transport der Schüler übernommen habe.